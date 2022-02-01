Израильский астронавт отправится в космос, чтобы испытать десятки технологий

Израильский астронавт Эйтан Стиббе отправляется в международную миссию на борт SpaceX Dragon в конце марта, где он испытает десятки израильских технологий.

Миссия Rakia является частью Axiom Space Axe-1, первой в мире миссии на космической станции, полностью пилотируемой отдельными астронавтами.

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

Израильский астронавт Эйтан Стиббе отправится в международную миссию на борт SpaceX Dragon в конце марта, где он испытает десятки израильских технологий и научных экспериментов, продвигая израильскую космическую промышленность.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ученые выяснили, почему астронавты в космосе быстрее стареют.

Также читайте о том, что астронавт сфотографировал необычное явление в атмосфере Земли. Это была яркая вспышка синего цвета. Как пояснил астронавт, вспышка является молнией, которая ударила не вниз, а вверх. Такие явления происходят в верхних слоях атмосферы.

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