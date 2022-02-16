Израильский фермер вырастил самую тяжелую в мире клубнику

Израильский фермер попал в Книгу рекордов Гиннесса, вырастив самую тяжелую клубнику в мире: она весила 289 граммов и имела длину 18 см. Видео с рекордсменом покорило сеть.

Фермер из Кадима-Цоран, Ариэль Чаи, вырастил гигантскую клубнику, которая весила почти 300 граммов.

Книга рекордов Гиннесса (GWR) подтвердила сегодня, что это самая тяжелая клубника в мире — она весила 289 граммов (299 граммов со плодоножкой), имела длину 18 см, толщину 4 см и окружность 34 см.

Согласно официальному сайту GWR, эта клубника относится к сорту Илан и была выращена семейным бизнесом Ариэля «Клубника в поле».

GWR также поделился в Instagram видео о том, как же она была определена самой тяжелой клубникой в мире.

Судя по видео, Ариэль сначала взвесила iPhone XR, а затем клубнику на весах. IPhone XR весил 194 грамма — почти на 100 граммов меньше, чем гигантская клубника. Затем он взял рулетку, чтобы измерить длину, ширину и окружность клубники. Видео позабавило людей в Интернете, собрав более 700 тысяч просмотров и 62 тысячи лайков менее чем за 10 часов.

Как ранее писал Курсор, фермер из Польши обнаружил на своем поле древние археологические артефакты.

Также Курсор сообщал, что количество израильских фермеров стремительно сокращается. Так, Израилю требуется около 900 новых фермеров каждый год, но менее 300 человек ежегодно проходят обучение в области сельского хозяйства, и большинство из них в конечном итоге не работают в этой отрасли.

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