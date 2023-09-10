Известный врач назвал 10 самых полезных продуктов, которые помогают продлить жизнь

Эти продукты помогут не только дольше жить и меньше взрослеть, но и стать стройнее и привлекательнее.

Известный украинский врач Евгений Комаровский уверен, что правильно выбранные продукты питания для повседневного рациона могут подарить каждому из нас дополнительные годы жизни, а также защитить от болезней. Кроме того, натуральные продукты питания помогают нам выглядеть и чувствовать себя моложе.

По словам врача, кроме обеспечения калориями, еда должна насыщать организм полезными веществами и позитивно влиять на работу органов, чтобы увеличивать длительность жизни. То есть, еда должна быть не только энергетической ценной, но и полезной. Для определения полезности пищи эксперты проводят специальный расчет содержания витаминов, микроэлементов и полезных веществ в продукте или блюде.

На основе этих данных Комаровский составил список из 10 самых полезных продуктов, которые должны присутствовать в меню, как можно чаще. Фактически эти продукты содержат полный спектр всех ценных элементов и веществ, которые нужны нашему телу для нормальной работы и долгой здоровой жизни.

В список попали белковые продукты - говяжья печенка, яйца, жирная морская рыба (особенно лосось), морепродукты (устрицы, морские гребешки). В числе самых полезных также продукты с высоким содержанием клетчатки - бобовые (фасоль, чечевица, горох), крупы (киноа, гречка) и орехи. Дополняют ТОП - капуста и темная листовая зелень, ягоды и темный шоколад (с концентрацией какао не менее 70%).

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