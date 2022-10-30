К Земле приблизится огромный огромный астероид: озвучена дата

Астероид, который по размерам лишь немного уступает самому большому зданию нашей планеты, максимально приблизится к Земле 1 ноября.

Несколько дней осталось до того момента, когда к нашей планете приблизится огромный астероид, который обнаружили специалисты NASA.

Ученые назвали дату, когда астероид максимально близко пролетит к Земле, пишет Live Science.

Недавно ученые NASA сообщили, что новый околоземный астероид, получивший название 2022 RM4, имеет диаметр около 740 метров.

Траектория полета этого космического объекта полностью просчитана и показывает, что он приблизится к Земле 1 ноября.

По мнению ученых, астероид потенциально опасен и несет угрозу нашей планете. Опасный астероид 2022 RM4 всего лишь немного меньше высоты самого высокого здания в мире — небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае, высота которого составляет 828 метров.

Также специалисты NASA сообщили, что наибольшие опасения вызывает огромная скорость, с которой мчится к Земле объект таких больших размеров. Высчитана его скорость, которая составляет 84 500 км/ч, что в 68 раз больше скорости звука.

Однако есть хорошие новости — если в космосе вокруг нас в ближайшие дни не случится ничего экстраординарного, то этот астероид благополучно пролетит мимо нашей планеты и не нанесет никакого урона.

Ученые просчитали, что 1 ноября он пролетит от нас на расстоянии 2,3 млн км. Такое расстояние в 6 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Ранее Курсор уже предупреждал, что астероид в пять раз быстрее гиперзвуковой ракеты пролетит близко к Земле — NASA.