Астероид в пять раз быстрее гиперзвуковой ракеты пролетит близко к Земле — NASA

По данным NASA, астероид 2022 SR2, один из двух астероидов, пролетевших мимо Земли в среду, пролетит гораздо ближе к Земле, чем средний астероид

По данным системы отслеживания астероидов NASA, астероид, летящий со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость гиперзвуковой ракеты, пролетит очень близко к Земле сегодня, 21 сентября.

Какой астероид приближается к Земле?

По данным Центра изучения объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) Лаборатории реактивного движения NASA, два астероида, которые должны пролететь мимо Земли в среду, получили обозначения 2022 SA1 и 2022 SR2.

Насколько большие астероиды приблизятся к Земле в 2022 году?

По данным NASA, оба астероида не слишком велики. Первый из двух, астероид 2022 SA1, имеет предполагаемый диаметр от 24 до 55 метров. Чтобы представить этот размер в перспективе, 55-метровый астероид 2022 SA1 будет примерно такой же длины, как Пизанская башня в Италии.

Астероид 2022 SA1 также приближается довольно быстро: NASA зафиксировало его скорость около 14,10 километров в секунду, или около 50 760 километров в час, или в 40 раз больше скорости звука. Это все равно очень быстро, в 15,5 раз быстрее винтовочной пули.

Напротив, астероид 2022 SR2 намного меньше, по оценкам, его длина составляет от 6,9 до 15 метров. Это означает, что при максимальной расчетной ширине астероид 2022 SR2 будет размером примерно с 2,5 жирафа.

Но скорость у него совсем другая. NASA определило, что астероид 2022 SR2 летит со скоростью около 21,78 км/с, или 78 408 км/ч, что примерно в 63,5 раза превышает скорость звука. Это означает, что астероид 2022 SR2 более чем в пять раз быстрее одной из самых быстрых и опасных ракет на планете.

Столкнется ли астероид с Землей в 2022 году?

Если что-то и появится, то не эти двое, но астероид 2022 SR2 все равно пролетит очень близко. По данным NASA, астероид 2022 SR2 должен подойти намного ближе, пролетев мимо Земли на расстоянии примерно 445 800 км.

Когда, по прогнозам, следующий астероид упадет на Землю?

NASA объявило Землю свободной от риска каких-либо катастрофических столкновений с астероидами в следующем столетии.

Ранее Курсор писал, что ученые предупредили, что к Земле несется 94-метровый астероид. Это 94-метровый астероид из группы Аполлона, скорость движения которого составляет около 36 720 км в час.

Кроме этого, астрономы сделали неожиданную находку на астероиде Рюгу. На астероиде Рюгу обнаружены древние фрагменты звездной пыли старше Солнечной системы.

Наша редакция писала, что в Китае придумали новый способ защиты Земли от астероидов. Китайская «система планетарной защиты» в последнее время набирает обороты.

Ученые рассказали, врежется ли в Землю самый опасный астероид. Ученые провели обширное исследование, используя наиболее мощные телескопы в мире, чтобы узнать, врежется ли в Землю астероид, который получил название «самый опасный в истории».