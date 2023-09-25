Кадры с НЛО были без огласки опубликованы погранслужбой США – уникальные видео

Экс-сотрудник министерства обороны по разведке объяснил, почему эта публикация является очень важной.

Сотрудники таможенной и пограничной службы США неожиданно опубликовали 10 видео с неопознанными летающими объектами (НЛО), странным образом перемещающимися в небе.

Об этом сообщает Daily Mail.

Ролики разместили еще 9 августа, не предоставив какие-либо пояснения и прочий контекст. На этой неделе эти кадры неожиданно обнаружили энтузиасты по теме НЛО и исследователи из соцсетей.

На видео зафиксирован истребитель, за которым летит неизвестный летающий шар и нечто, похожее на винтовой дельтаплан. Сообщается об еще одном летающем шаре, зависшем вблизи 16-колесного грузовика.

Время и место этих наблюдений названы не были. В то же время эти материалы обнародовали после того, как в Вашингтоне увеличилось напряжение касательно темы НЛО. Сейчас правительственные офисы на открытом уровне занимаются изучением НЛО.

Эти видео опубликовали после запроса, предусмотренного законом о свободном доступе к информации (FOIA). Самым важным является то, что публикация этих роликов является свидетельством, пускай и негласным, что эксперты занимались исследованием инфракрасного видео НЛО 2013 года.

По словам экс-сотрудника министерства обороны по разведке Криса Меллона, это очень значимая публикация. Он считает, что благодаря этому общественность поймет, с чем сталкиваются американские военные по всему миру. Меллон уточнил, что со стороны минобороны каждый месяц поступает от 50 до 100 сообщений об НЛО по всему миру.

Ранее ученые NASA выступили с важным заявлением по поводу происхождения НЛО.

Также "Курсор" сообщал о резонансных деталях касательно трупов "инопланетян", представленных в Конгрессе Мексики.