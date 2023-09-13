Трупы "инопланетян" в Конгрессе Мексики: новые резонансные детали

Есть ряд спорных аспектов, связанных с этими странными телами неизвестного вида.

В здании Конгресса Мексики состоялось историческое слушание, в ходе которого уфолог Хайме Мауссан показывал мумии, якобы являющиеся останками инопланетян.

Об этом сообщает Daily Star.

Напомним, что в Палате депутатов состоялись публичные слушания, потому что правительство хотело заложить основы законодательства касательно неопознанных аномальных воздушных явлений. Участниками, помимо Мауссана, стали множество других экспертов.

Энтузиаст-уфолог показал ящики, в которых были неопознанные тела неизвестного вида. По его словам, речь идет о пришельцах, одного из которых нашли в перуанском городе Куско.

Под присягой Хайме сказал, что мумиям более тысячи лет, что подтвердил радиоуглеродный анализ, проведенный учеными из Автономного национального университета Мексики (UNAM).

"Эти экземпляры не являются частью нашей земной эволюции... Это не существа, найденные после катастрофы НЛО. Они были найдены в шахтах с диатомовыми водорослями, а позже окаменели", – отметил он.

Дополнительные подробности

Отмечается, что уфолог показал два мумифицированных трупа, которые имели удлиненные черепа и трехпалые руки, а также были лишены зубов. По словам Мауссана, эти существа не являются частью нашей эволюции.

Он упомянул о неизвестном происхождении 30% состава их ДНК. Также в Конгрессе продемонстрировали рентгеновские снимки тел.

Внутри одного из "инопланетян" были некие яйца, а во втором – имплантаты из редких металлов вроде кадмия и осмия.

Репутация уфолога

Мауссан изучает тему НЛО уже не один десяток лет. Так, в 1991 году он проводил на телевидении более 11-часовой эфир, в котором рассказывал о контактах с "пришельцами" и поиске внеземных цивилизаций.

Тем не менее ряд выводов Мауссана признавали ошибочными. Так, в 2017 году он принимал участие в исследовании мумии, найденных на плато Наска (Перу) возле геоглифов. Появление последних иногда пытаются объяснять с помощью вмешательства инопланетян.

Хайме поддерживал версию, что эти мумии имеют внеземное происхождение. Однако, когда их изучила международная группа ученых, то она признала, что это останки человеческих детей.

Ранее в Пентагоне рассказали, как выглядят НЛО, которые в основном видят люди.

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