Как древнее надгробие спасло миллионы жизней: удивительная история

На кладбище Винчестерского собора есть могила, которая спасла миллионы жизней, а также сподвигла огромное количество людей прекратить пьянство.

Об этом сообщает The Vintage News.

На древнем надгробии содержится надпись:

«В память о Томасе Тэтчере, гренадере из Хантского ополчения Северного округа, умершего от сильной лихорадки, вызванной употреблением пива в жару 12 мая 1764 года. Ему было 26 лет. Здесь спит с миром хэмпширский гренадер, который поймал свою смерть, выпив холодного пива. Солдаты, мудро учтите сие безвременное падение. И когда вы горячи, пейте крепкое или вообще ничего»

В XVIII веке жил Томас Тэтчер гренадер из ополчения Северного Ганца по имени Томас Тетчер. Он был уважаемым солдатом в своем подразделении, но его жизнь оборвалась 12 мая 1764 года в возрасте 26 лет.

При чем смерть была вызвана не какой-то героической битвой, а выпивкой. Так, в один из жарких дней он напился пива и начал мучаться кишечными коликами, лихорадкой и спазмами, а после умер, как сказано на надгробии.

Почти два столетия спустя другой солдат по незнанию нашел дорогу к могиле Томаса Тэтчера. В разгар Первой мировой войны Билл Уилсон из береговой артиллерии армии США и его подразделение направлялись на Западный фронт. Когда он наткнулся на надгробие Тетчера, он прочитал надпись на нем, которая, должно быть, каким-то образом нашла отклик в нем.

После окончания войны Уилсон стал успешным бизнесменом, но его карьере мешало пьянство. Также его здоровье было настолько подорвано, что ему сказали, что он либо умрет от выпивки, либо его нужно будет запереть, чтобы выжить.

Вопреки этим пророчествам, Уилсон и группа товарищей-алкоголиков нашли собственный способ обрести трезвость. Он написал о своем опыте в влиятельной книге 1939 года «Анонимные алкоголики», а также стал соучредителем одноименной организации.

В произведении Уилсон вспомнил, как наткнулся на надгробие Тетчера, назвав это большим влиянием на его путь к выздоровлению и «зловещим предупреждением, на которое я не обратил внимания». Его книга разошлась тиражом более 30 миллионов экземпляров и стала известна как одна из 100 самых влиятельных книг с 1923 года.

Таким образом могила Тэтчера спасла жизни миллионы людей, отказавшихся от алкоголя, но на этом интересные обстоятельства его жизни и смерти не заканчиваются. Так, хотя надпись на надгробии говорит о том, что он умер от пьянства, нет никаких доказательств того, что это правда.

Эксперты полагают, что он, скорее-всего, скончался от лихорадки, вызванной холерой или брюшным тифом, которыми он заразился от зараженного пива. Некоторые даже предполагают, что он умер от «глотательного обморока» — обморока при глотании.

В XVIII веке люди в основном пили «маленькое пиво» – слабый напиток, который было безопаснее пить, чем воду, которая часто вызывала различные заболевания. Однако вполне возможно, что эти болезни не были полностью уничтожены в той порции, которую выпил Тетчер. Это иронично, потому что, если бы это был более крепкий напиток, гренадер, скорее всего, выжил бы.

Надгробие Тетчера стало символом Анонимных Алкоголиков, и многие члены организации приезжают, чтобы посетить могилу, которая вдохновила движение. К сожалению, он сильно обветшал и был заменен в 1802 и 1966 годах. Оригинал сейчас выставлен в Королевском полковом музее Хэмпшира в Винчестере.

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