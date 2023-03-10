Мужчина, желающий уйти с работы пораньше, нанес ущерб на десятки миллионов долларов: как это произошло

Корабельный рабочий нанес ущерб атомной подводной лодке, над которой он работал, на сумму более 69 миллионов долларов США, потому что он хотел вернуться домой пораньше.

Об этом сообщает Lad Bible.

В 2013 году Кейси Джеймс Фьюри работал маляром и пескоструйщиком на авианосце «Майами», когда на корабле вспыхнул пожар, когда он стоял в доке. Первоначально власти США думали, что пожар начался из-за промышленного пылесоса, и что сотрудники случайно подожгли обломки внутри.

Нанеся ущерб почти на миллиард долларов, сотрудник в итоге признался в своих преступлениях и был арестован. В то время на авианосце «Майами» проходил масштабный ремонт, и для помощи в этом 20-месячном проекте были наняты дополнительные сменные рабочие.

Однако позже выяснилось, что 25-летний Фьюри стал причиной последовавшего за этим пожара, который бушевал более 12 часов и ранил 7 человек. Позже Фьюри признался в поджоге и сказал, что хотел закончить раньше.

Пожар начался, когда Фьюри поджег мешок с тряпьем на борту военного корабля в парадной комнате. После того, как он скрылся с места происшествия, огонь быстро распространился и нанес значительный ущерб жилым помещениям атомной подводной лодки, центру управления и торпедному отделению.

Морской пожарный Эрик Харди был среди тех, кто пострадал после того, как его коллега упал на него сверху. Услышав крик своего коллеги-пожарного в агонии, Харди спас ему жизнь, вытащив их в безопасное место с помощью их воздушного рюкзака.

Невероятно, но его команда также смогла сдержать огонь и не допустить, чтобы он достиг задней части подводной лодки, где хранились компоненты ядерной силовой установки. Затем, примерно через три недели, Фьюри устроил небольшой пожар, потому что снова «хотел вернуться домой». Но, к счастью, тот пожар не причинил слишком большого ущерба.

Позже Фьюри признался в двух пунктах обвинения в поджогах, и ему было приказано выплатить более 400 миллионов долларов в качестве компенсации, прежде чем он был приговорен к 17 годам тюремного заключения.

«От всего сердца я искренне сожалею о том, что сделал. У меня было цели обидеть всех», – сказал он во время вынесения приговора.

Что касается авианосца «Майами», то корабль изначально планировали ремонтировать, но позже вывели из эксплуатации из-за повреждений, произошедших на борту во время пожара.

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