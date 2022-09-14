Как избавиться от хронических головных болей

Ученые наблюдали за самочувствием 127 пациентов, которые жаловались на приступы мигрени, и выявили, что частота и сила головных болей зависит от уровня витамина B12 в организме.

Головные боли входят в число самых распространенных расстройств нервной системы. Регулярные головные боли испытывает почти половина взрослого населения планеты.

Ученые из Стамбульского университета, Турция, провели исследование о зависимости между приступами мигрени и головными болями и витамина B12 и частотой, сообщают doc.ua.

Турецкие врачи наблюдали за самочувствием 127 пациентов, которые жаловались на приступы мигрени, и за контрольной группой из 45 здоровых людей, участниками контрольной группы. Ученых интересовала частота и длительность головных болей, выраженность и локализация мигреней.

Для удобства исследования участников разделили на три группы по периодичности возникновения приступов: нечастые (1–3 приступа в месяц), частые (4–14 приступов мигрени в месяц) и хронические. Хронической мигренью (ХМ) принято считать головную боль, продолжающуюся более четырех часов в течение 15 или более дней в месяц, минимум в течение трех месяцев.

Выяснилось, что уровень витамина B12 у пациентов, страдающих мигренью составлял 227,30 нанограмм на литр, что значительно ниже контрольной группы с результатом 278,44 нг/л.

Такой же результат и по группам: у пациентов с хронической мигренью уровень B12 составил 197,5 нг/л, что гораздо ниже, чем у пациентов с нечастыми приступами — 278,5 нг/л.

Даже уровень боли был сильнее, у тех пациентов, у которых ниже уровень витамина B12.

Врачи определили, что при снижении B12 меньше 300 нг/л уже наступает низкий уровень и повышаются риски развития мигрени.

Эксперимент выявил, что вероятная причина низкого уровня витамина может быть связана с частым приемом анальгетиков, которые нарушают всасывание витамина.

Ранее Курсор писал о диете при гипертонии: названы 5 продуктов, которые нужно добавить в рацион.

Также мі сообщали, что регулярное употребление зеленого чая может снизить риск развития гипертонии на 46%.