Диета при гипертонии: названы 5 продуктов, которые нужно добавить в рацион

Ряд изменений в образе жизни и замена употребляемых продуктов питания помогают снизить артериальное давление.

Диета и физические упражнения играют большую роль в снижении риска гипертонии, а ряд изменений в образе жизни и замена употребляемых продуктов питания помогают снизить артериальное давление.

Портал Express приводит ключевые продукты, которых следует есть больше.

Фрукты и овощи

Старая поговорка «убедитесь, что вы едите пять раз в день» определенно применима и здесь. Ягоды содержат антиоксиданты, которые, как показали исследования, могут помочь снизить риск высокого кровяного давления.

Бананы содержат калий, который является ключевым минералом в лечении гипертонии.

Темный шоколад

По данным медиков, шоколад, богатый какао, снижает кровяное давление у людей с гипертонией или предгипертонией.

При этом специалисты рекомендуют выбирать только высококачественный темный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов и съедать по одной плитке в день.

Овес

Овес, богатый клетчаткой, содержит бета-глюкан, который, как показали исследования, может снижать уровень холестерина в крови.

Любая пища, богатая клетчаткой, идеально подходит для здорового питания, поэтому овсяные хлопья — ваши друзья.

Чеснок

Мы используем чеснок для придания вкуса всевозможным продуктам, но он сам по себе является очень полезным. Основной активный ингредиент чеснока, аллицин, часто ассоциируется с пользой для здоровья.

Некоторые исследования показывают, что чеснок увеличивает выработку в организме оксида азота, который играет ключевую роль в разглаживании мышц и расширении кровеносных сосудов.

Ферментированная пища

Хотя это может понравиться не всем, ферментированные продукты содержат пробиотики, которые являются дружественными бактериями, идеально подходящими для здоровья кишечника.

Установлено, что употребление пробиотиков может оказать умеренное влияние на высокое кровяное давление. В частности, к ферментированным продуктам относятся натуральный йогурт, яблочный уксус и чайный гриб.

Как сообщал Курсор, медики назвали два продукта, вредные для гипертоников.

Также Курсор писал о том, что регулярное употребление зеленого чая может снизить риск развития гипертонии на 46%.