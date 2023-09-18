Как избавиться от моли в доме - эксперты поделились проверенным способом

Этот способ поможет вывести насекомых, которые приносят значительный вред.

Моль в доме может стать неприятной проблемой, так как эти насекомые обычно облюбовывают темные места, где они могут размножаться и откладывать яйца. Однако избавиться от моли в доме несложно.

Об этом сообщает "Good Housekeeping".

Первым шагом в борьбе с молью следует провести тщательную уборку всей квартиры. Избавьтесь от мусорных мешков и продуктов, которые могут служить источником пищи для моли.

Если моль портит вашу одежду и белье, начните с организации вещей. Стирка горячей водой с моющим средством и последующая сушка на теплом или горячем воздухе поможет уничтожить личинки моли, которые могут прятаться в одежде.

Химчистка также может стать полезным инструментом в борьбе с молью. Затем пропылесосьте все полки, щели на кухне и в шкафу для одежды, а также уделите внимание коврам, стенам и плинтусам – моль может прятаться в самых неожиданных местах.

Используйте мыльный раствор для тщательной мойки всех полок. Чтобы отпугнуть моль, можно также использовать раствор белого уксуса и воды, смешав их в равных пропорциях.

Если у вас есть сезонная одежда, которую вы не используете, храните ее в герметичных пакетах. Также рекомендуется хранить продукты в герметичных стеклянных и пластиковых контейнерах.

Чтобы отпугнуть моль, можно разложить мешочки с ароматическими травами, такими как розмарин, лаванда и гвоздика, по всей квартире. Моль не выносит эти запахи и будет избегать их.

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