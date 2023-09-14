Ученые объяснили, зачем нужно часть мыть духовку

Как правильно это делать, чтобы не навредить своему здоровью.

Вероятно, вы даже не осознавали этого факта, но если не мыть духовку в течение длительного времени, это может привести к неприятностям.

Об этом сообщает "Live Strong".

Потенциальная опасность возгорания

Исследования показывают, что готовка является основной причиной пожаров и травм дома. Хотя по сравнению с другими кухонными приборами, духовка имеет более низкий уровень риска.

Духовка может образовывать нагар

"Когда жир скапливается внутри духовки, вокруг начинает образовываться нагар", говорит доктор Филипп Тьерно, ученый в области медицины. При нагревании духовки, клубы дыма могут вырываться, поэтому очистка духовки является необходимой.

Еда может стать невкусной

Если ваша еда имеет неприятный вкус, возможно, причина заключается в грязной духовке. Наличие жирного налета в духовке может негативно сказываться на вкусе приготовленных блюд. Филипп Тьерно отмечает, что пары от остатков жира и старой пищи могут проникать в пищу и придавать ей неприятный привкус.

Как часто следует чистить духовку

Рекомендуется чистить духовку не реже одного раза в три месяца. Плиту на поверхности духовки следует протирать ежедневно. Необходимо удалить жир и неприятные запахи, хотя беспокоиться о микробах не стоит, так как высокая температура во время использования духовки уничтожает их.

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