Ученые объяснили, зачем нужно часть мыть духовку

Вероятно, вы даже не осознавали этого факта, но если не мыть духовку в течение длительного времени, это может привести к неприятностям.
Об этом сообщает "Live Strong".
Потенциальная опасность возгорания
Исследования показывают, что готовка является основной причиной пожаров и травм дома. Хотя по сравнению с другими кухонными приборами, духовка имеет более низкий уровень риска.
Духовка может образовывать нагар
"Когда жир скапливается внутри духовки, вокруг начинает образовываться нагар", говорит доктор Филипп Тьерно, ученый в области медицины. При нагревании духовки, клубы дыма могут вырываться, поэтому очистка духовки является необходимой.
Еда может стать невкусной
Если ваша еда имеет неприятный вкус, возможно, причина заключается в грязной духовке. Наличие жирного налета в духовке может негативно сказываться на вкусе приготовленных блюд. Филипп Тьерно отмечает, что пары от остатков жира и старой пищи могут проникать в пищу и придавать ей неприятный привкус.
Как часто следует чистить духовку
Рекомендуется чистить духовку не реже одного раза в три месяца. Плиту на поверхности духовки следует протирать ежедневно. Необходимо удалить жир и неприятные запахи, хотя беспокоиться о микробах не стоит, так как высокая температура во время использования духовки уничтожает их.
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