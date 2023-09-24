Как избавиться от муравьев в доме - самый эффективный метод

Эти насекомые способы распространять в помещении кишечную палочку и сальмонеллу, поэтому лучше избавиться от этих вредителей.

Муравьи – насекомые, которые могут быть полезными в дикой природе, но нежелательными в доме. Если ваши кухня или амбар стали местом их обитания, не стоит паниковать, так как есть несложные способы избавиться от них.

Об этом сообщает "Good Housekeeping".

Важным первым шагом в борьбе с муравьями является определение вида, который поселился у вас в помещении. В домах может обитать до 25 различных видов муравьев. Важно знать, что наиболее распространены тротуарные, аргентинские и муравьи-плотники.

Определение вида муравьев позволяет понять, что привлекает их и откуда они проникают в дом. Если муравьи небольшие и коричневые, вероятно, они ищут пищу и влагу, их можно обнаружить рядом с едой или влажными местами, такими как горшки или между плитой и столешницей.

В отличие от них, муравьи-плотники могут нанести серьезный вред вашему дому, так как они строят свои гнезда в древесине, особенно в сыром состоянии.

Важно также закрыть щели и отверстия, которые могут служить пропуском для муравьев. Хотя они небольшие, даже небольшие щели могут создать значительную разницу в количестве муравьев.

Кроме того, убедитесь, что на столах и других поверхностях нет остатков пищи, поскольку муравьи привлекаются к еде, так же как и люди. Рекомендуется хранить пищу в герметичных контейнерах и немедленно убирать крошки и разлитые напитки.

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