Как моющие средства влияют на заболевание раком - ответ ученых

Ученые обнаружили, что распространенные химикаты могут быть связаны с некоторыми видами рака у женщин.

Ученые из Калифорнийского университета и Университета Сан-Франциско провели исследование и выявили, что хотя они не могут однозначно утверждать, что пер- и полифтороалкильные вещества (PFAS), фенолы (включая BPA) и другие химические соединения непосредственно вызывают рак, но существует необходимость дополнительных исследований в этой области.

Об этом сообщает "Science Daily".

Анализ данных показал четкую связь между воздействием PFAS и фенолов, включая BPA, и предварительным диагнозом рака. Исследование базировалось на информации о более чем 10 тысячах людей. Особенно высокое влияние PFAS, такое, как длинноцепочечное соединение PFNA, было связано с предварительным диагнозом меланомы у женщин.

Исследователи выявили четкую связь между PFNA и предварительным диагнозом рака матки, а также между фенолами, включая BPA и 2,5-дихлорфенол, и возможным развитием рака яичников.

Одним из химических веществ, которые были рассмотрены в исследовании, был бисфенол А (ВРА), который используется в производстве пластмасс. Еще одним опасным химикатом, выявленным исследователями, был 2,5-дихлорфенол, применяемый в производстве удобрений, лекарств и красителей.

Исследователи подчеркивают, что их данные указывают на необходимость дополнительных исследований и более глубокого изучения влияния PFAS и фенолов на возможные экологические факторы риска развития рака у женщин.

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