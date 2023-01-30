Как наследуется группа крови и когда ребенок может получить «чужую кровь»: объяснение ученых

Группа крови ребенка наследуется от родителей с определенной закономерностью, то есть малыш может получить группу родителя, а может быть и сюрприз, когда ребенок рождается с «чужой» группой.

Группа крови – важный признак каждого человека, который наследуется от родителей. Однако не все знают, что это происходит по определенному механизму, и не всегда папа и мама имеют равные шансы на 50 на 50 передать свою группу крови ребенку.

Об этом рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.

Существует четыре группы крови по системе AB0, они зависят от наличия или отсутствия на поверхности красных кровяных телец (эритроцитов) специальных антигенов: А и В.

Группы обозначают римскими цифрами, в скобках указывается набор антигенов или их отсутствие: I(0), II(A), III(B), IV(AB).

Как наследуется группа крови от родителей

(I)+(I) = Ребенок (I) 100%;

(I)+(II) = Ребенок (I) 50%, Ребенок(II) 50%;

(I)+(III) = Ребенок (I) 50%, Ребенок (III) 50%;

(I)+(IV) = Ребенок (II) 50%, Ребенок (III) 50%;

(II)+(II)= Ребенок (I) 25%, Ребенок (II) 75%;

(II)+(III) = Ребенок (I) 25%, Ребенок (II) 25%, Ребенок (III) 25%, Ребенок (IV) 25%;

(II) + (IV) = Ребенок (II) 50%, Ребенок (III) 25%, Ребенок (IV) 25%;

(III)+(III) = Ребенок (I) 25%, Ребенок (III) 75%;

(III)+(IV) = Ребенок (II) 25%, Ребенок (III) 50%, Ребенок (IV) 25%;

(IV)+(IV) = Ребенок (II) 25%, Ребенок (III) 25%, Ребенок (IV) 50%.

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По всей видимости, в нескольких случаях родители могут иметь детей с «чужими» группами крови, а в одном из случаев (I+IV) имеют нулевые шансы родить ребенка со «своей» группой.