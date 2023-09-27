Как почувствовать себя счастливым - три вещи, которые нужно делать ежедневно

Чтобы ваш дом наполнился радостью, вам следует внедрить в свою повседневную жизнь несколько простых привычек.

То, как мы обустраиваем наш дом, имеет значительное влияние на наше настроение и общую продуктивность. Научные исследования подтверждают, что небольшие привычки могут оказать влияние на уровень нашего счастья.

Об этом пишет "Apartment therapy".

Устройте кровать. Ежедневная привычка застлать кровать приносит множество психологических выгод, о которых вы, возможно, не задумывались. В первую очередь, это одна из самых простых привычек, которая способна поднять настроение с самого утра. Гретхен Рубин, эксперт по дому и автор бестселлеров, утверждает, что устройство кровати - это то, с чего следует начать день.

Поддерживайте порядок. Известно, что беспорядок может вызывать стресс. А ухоженный и чистый дом способствует ощущению комфорта и уюта. Поэтому не стоит пренебрегать порядком и уже с утра уделите внимание тому, чтобы вам было приятно находиться в комнатах вашего дома. Это несложно: каждое утро уделите несколько минут на то, чтобы привести каждую комнату в порядок.

Оцените сентиментальные предметы. Часто именно воспоминания приносят наибольшее удовлетворение и счастье. Материальные вещи напоминают нам о важных моментах в жизни. Не стесняйтесь разместить сентиментальные предметы в вашем доме, так как они могут улучшить настроение и создать атмосферу уюта.

Также "Курсор" писал о лучших привычках для умственной устойчивости.