Как похудеть с помощью кофе - эксперт раскрыл несколько секретов

Ежедневная привычка пить кофе может сделать вас активнее и стройнее.

Доктор наук Лаура Бурак называет черный кофе самым полезным напитком для тех, кто пытается похудеть или поддерживать себя в форме.

Об этом пишет eatthis.com.

При этом кофе не должен заменять пищу или перекусы, говорит она. Этот напиток лучше всего пить между приемами пищи. Ежедневная привычка употреблять кофе способствует ощущению сытости, что может помочь избежать переедания или нездоровых перекусов.

Кофе содержит кофеин, который может ускорить вашу энергию и метаболизм. А это поможет вам быстрее и легче сбраывать лишни килограммы.

Черный кофе — очень низкокалорийный напиток, одна чашка содержит менее пяти калорий. Так что обычная чашка такого кофе является идеальным напитком для тех, кто хочет похудеть.

Эксперт отмечает, что в любом случае не нужно злоупотреблять кофе, чтобы она не вызывала нервозность и не повлияла на сон. Кроме того, нужно помнить, что кофе – это не вода, поэтому обязательно пейте достаточное количество воды. Это особенно важно для похудения.

Следует понять, что кофе при похудении не является основным ингредиентом похудения, но идеально подойдет как вспомогательное средство. Если вы активно занимаетесь спортом, чашка кофе за 30-40 мин до занятия положительно повлияет на продуктивность тренировки.

Главный секрет этого уникального напитка для похудения – это его действующее вещество кофеин. Выброс инсулина в кровь, который происходит под влиянием кофеина, является одним из таких факторов, что способствует быстрому перевариванию пищи.

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