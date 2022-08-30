Как правильно готовить картошку фри в духовке

3. К картофелю добавить соль, паприку, специи к картофелю, 1 ст. л. муки и 2 ст. л. растительного масла.

4. Всё хорошо перемешать.

5. Выпекать фри 30 минут при температуре 200 градусов.

Как сообщал Курсор, употребляя картофель фри чаще двух раз в неделю, люди повышают риск преждевременной смерти в два раза.

Главная опасность блюда — большое количество растительного масла. Причем в заведениях его меняют гораздо реже, чем хотелось бы.

Таким образом картофель накапливает огромное количество канцерогенов, что крайне плохо для сердечно-сосудистой системы, поскольку риск развития инфаркта и инсульта увеличивается в несколько раз.

Кроме того, «побочные эффекты» в результате переваривания жареной пищи включают тошноту, диарею, вздутие живота и спазмы.

Также Курсор писал о том, что картофель фри готовят к хранению в камере по специальной технологии. Поэтому, если вы захотите продлить жизнь обычным клубням картофеля, то придется разделить крахмал от воды. Картофель станет рыхлым и сырым. Кстати, в холодильник картофель тоже класть не стоит. Их лучше хранить в бумажном пакете без доступа к солнцу.