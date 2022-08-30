Как правильно готовить картошку фри в духовке

13:00, Сегодня
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картофель фри в духовке фото
Фото: depositphotos.com

Если просто жарить картофель на сковороде в домашних условиях –  он редко имеет идеальную текстуру, становится мягким, кусочки слепляются между собой.

Картофель фри – любимый фастфуд многих людей. Блюдо очень хрустящее, ароматное и аппетитное. Однако если просто жарить картофель на сковороде в домашних условиях –  он редко имеет идеальную текстуру, становится мягким, кусочки слепляются между собой. Альтернатива — запечь картофель в духовке.

Про приготовление картофеля фри в духовке на своей странице в Instagram рассказала фудблогер Татьяна Коваль.

Ингредиенты:

  • картофель
  • мука
  • соль
  • специи к картофелю
  • паприка
  • масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Картофель почистить, порезать соломкой, залить прохладной водой и оставить на 1 час.

2. Затем слить воду и высушить картофель бумажным полотенцем.

3. К картофелю добавить соль, паприку, специи к картофелю, 1 ст. л. муки и 2 ст. л. растительного масла.

4. Всё хорошо перемешать.

5. Выпекать фри 30 минут при температуре 200 градусов.

Как сообщал Курсор, употребляя картофель фри чаще двух раз в неделю, люди повышают риск преждевременной смерти в два раза.

Главная опасность блюда — большое количество растительного масла. Причем в заведениях его меняют гораздо реже, чем хотелось бы.

Таким образом картофель накапливает огромное количество канцерогенов, что крайне плохо для сердечно-сосудистой системы, поскольку риск развития инфаркта и инсульта увеличивается в несколько раз.

Кроме того, «побочные эффекты» в результате переваривания жареной пищи включают тошноту, диарею, вздутие живота и спазмы.

Также Курсор писал о том, что картофель фри готовят к хранению в камере по специальной технологии. Поэтому, если вы захотите продлить жизнь обычным клубням картофеля, то придется разделить крахмал от воды. Картофель станет рыхлым и сырым. Кстати, в холодильник картофель тоже класть не стоит. Их лучше хранить в бумажном пакете без доступа к солнцу.

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Автор материала:
Ади Хлюдзинский
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