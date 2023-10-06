Как правильно хранить сыр, чтобы сохранить его полезные свойства

Оказывается, сыр может испортиться, если положить его в неудачное место.

Существует более эффективный способ хранения сыра, отличающийся от традиционного использования полиэтиленовых пакетов или пищевой пленки. Джон Монтез, сертифицированный специалист по производству сыра, рекомендует несколько методов для наилучшего сохранения свежести и вкуса этого продукта.

Об этом пишет "Cnet".

Сыр содержит вещества, которые помогают ему долго храниться, такие, как кислота, соль и вода. Появление небольшой плесени на сыре не означает, что его нужно сразу выбрасывать. Возможно, ее можно аккуратно удалить, поскольку пищевая плесень не проникает слишком глубоко внутрь продукта.

Для максимального сохранения вкусовых качеств сыра не стоит заранее разрезать его на мелкие кусочки. Точность надрезов также влияет на долговечность сыра - можно попытаться минимизировать площадь контакта с воздухом.

Если вы планируете приготовить сыр для вечеринки заранее, то лучше оставить его целым, чтобы сохранить свежесть и аромат. При хранении сыра рекомендуется обернуть его, но не использовать пластик, так как это может препятствовать правильному циркуляции воздуха. Для этой цели лучше выбрать бумажную или пергаментную бумагу.

Если сыр хранится в холодильнике, рекомендуется помещать его в ящик, чтобы избежать прямого воздушного потока. Однако, если планируется употребление сыра в течение нескольких дней, можно оставить его при комнатной температуре, без необходимости хранения в холодильнике.

Ранее врачи назвали сыр, который немедленно следует исключить из рациона.