Как правильно мыть микроволновку - совет эксперта

Если ваша микроволновка испускает неприятный запах, то пришло время ее очистить. Не только потому, что наличие вредителей на кухне может быть неприятным, но и потому, что этот запах может повлиять на качество ваших блюд.
Об этом пишет "Real Simple".
Возможно, вы не знали, но чистая микроволновка работает более эффективно и безопасно. Накопление разлитой пищи и брызг может уменьшить эффективность вашей микроволновки или даже отменить ее гарантию, - поделилась опытный домашний эксперт Ноэлл Джетт.
Старайтесь регулярно чистить микроволновку хотя бы раз в месяц. Вытрите внешнюю поверхность каждый раз, когда вы протираете столы. Обычно срок службы микроволновок составляет от 5 до 10 лет, в зависимости от качества ухода. Регулярная чистка помогает микроволновке оставаться в хорошем рабочем состоянии.
Возможно, вам не захочется использовать токсичные моющие средства в месте, где вы готовите еду, поэтому лучше воспользоваться альтернативным методом, например, использовать уксус.
Смешайте белый уксус и обычную воду в распылителе и нанесите эту смесь на пятна и жирные отложения внутри микроволновки. Затем, в миску, налейте две чашки воды и добавьте несколько ложек уксуса. Если у вас нет уксуса, можно использовать свежевыжатый лимонный сок.
Поставьте эту миску смеси в микроволновку и нагрейте ее на протяжении трех минут. После этого не открывайте дверцу и дайте миске остыть – пар поможет размягчить пятна. Затем используйте тряпку, смоченную этой же смесью, чтобы протереть внутреннюю часть микроволновки.
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