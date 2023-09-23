Как правильно мыть микроволновку - совет эксперта

Мытье микроволновой печи должно быть более регулярным, чем вы себе представляли.

Если ваша микроволновка испускает неприятный запах, то пришло время ее очистить. Не только потому, что наличие вредителей на кухне может быть неприятным, но и потому, что этот запах может повлиять на качество ваших блюд.

Об этом пишет "Real Simple".

Возможно, вы не знали, но чистая микроволновка работает более эффективно и безопасно. Накопление разлитой пищи и брызг может уменьшить эффективность вашей микроволновки или даже отменить ее гарантию, - поделилась опытный домашний эксперт Ноэлл Джетт.

Старайтесь регулярно чистить микроволновку хотя бы раз в месяц. Вытрите внешнюю поверхность каждый раз, когда вы протираете столы. Обычно срок службы микроволновок составляет от 5 до 10 лет, в зависимости от качества ухода. Регулярная чистка помогает микроволновке оставаться в хорошем рабочем состоянии.

Возможно, вам не захочется использовать токсичные моющие средства в месте, где вы готовите еду, поэтому лучше воспользоваться альтернативным методом, например, использовать уксус.

Смешайте белый уксус и обычную воду в распылителе и нанесите эту смесь на пятна и жирные отложения внутри микроволновки. Затем, в миску, налейте две чашки воды и добавьте несколько ложек уксуса. Если у вас нет уксуса, можно использовать свежевыжатый лимонный сок.

Поставьте эту миску смеси в микроволновку и нагрейте ее на протяжении трех минут. После этого не открывайте дверцу и дайте миске остыть – пар поможет размягчить пятна. Затем используйте тряпку, смоченную этой же смесью, чтобы протереть внутреннюю часть микроволновки.

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