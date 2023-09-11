Как правильно вручную стирать вещи - эксперты поделились лайфхаками

Этот метод может оказаться качественней, чем с использованием стиральной машины.

Одежда, которая требует ручной стирки, иногда может вызывать неудобства, особенно когда привыкли использовать стиральную машину. Однако ручная стирка может быть качественной и эффективной, если соблюдать несколько простых шагов.

Об этом сообщает "Good Housekeeping".

Перед началом стирки обратите внимание на этикетку одежды и определите тип ткани. Убедитесь, что выбрано подходящее моющее средство. Для большинства тканей подойдет обычный порошок или жидкое стиральное средство, но для более деликатных тканей может потребоваться специальное средство для стирки.

Если на одежде есть пятна, обратите на них особое внимание. Нанесите пятновыводящее средство на пятно и осторожно вотрите его кончиками пальцев. Избегайте слишком сильного трения, чтобы не повредить ткань.

Затем наполните раковину или другую емкость водой в соответствии с рекомендациями на этикетке одежды. Для шерсти, шелка и яркой одежды лучше использовать холодную воду. Добавьте моющее средство и убедитесь, что оно полностью растворилось. Положите одежду в раковину и оставьте ее на некоторое время, чтобы средство сделало свою работу.

Тщательно промойте ткань, чтобы удалить остатки моющего средства. Для этого можно использовать воронку для душа, чтобы контролировать поток воды и не повредить ткань.

Удалите лишнюю воду из одежды, но будьте осторожны с отжимом деликатных тканей. Осторожно поднимайте одежду руками и слейте как можно больше воды.

Затем положите одежду на полотенце, которое хорошо впитывает воду, и скрутите полотенце вместе с одеждой, чтобы удалить оставшуюся влагу.

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