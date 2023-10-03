Как предотвратить появление прыщей и морщин – советы эксперта

Ухаживать за кожей лица - это не только вопрос красоты, но и заботы о своем общем здоровье и благополучии.

Кожа лица является нашей первой барьерной защитой от внешних агентов, таких как загрязнения и ультрафиолетовые лучи. Правильный уход помогает предотвратить различные проблемы, такие как акне, высыпания, морщины и пигментные пятна. Косметолог Ольга Титова рассказала, какие привычки помогут сохранить здоровье кожи как можно дольше.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Согласно словам эксперта, важно ограничивать умывание лица одним разом в день. Меньшее обезжиривание кожи способствует сохранению ее защитного барьера. В результате, при правильном уходе, возможно снижение количества прыщей. Утром рекомендуется промокнуть лицо бумажными салфетками и протереть кожу тоником или минеральной водой для удаления лишнего жира. Вечером следует использовать мягкие очистительные средства для умывания.

Кроме того, замена сладостей на орехи может быть полезным решением для здоровья вашей кожи. Согласно специалисту, избыточное потребление сахара стимулирует производство андрогенов - мужских гормонов, что способствует появлению прыщей. Орехи и семена, богатые жирными кислотами и цинком, могут укрепить защитный барьер кожи и улучшить ее состояние при акне.

Также эксперт подчеркивает связь между состоянием кишечника и кожей. Регулярное употребление клетчатки из овощей, фруктов, зеленых орехов и бобовых может содействовать здоровью этих органов. Это позволяет избежать сыпей и раздражений, связанных с плохой работой бактерий в организме.

"Курсор" писал ранее, что на процесс старения кожи влияют не только генетические факторы, но и наш образ жизни и питание. Некоторые продукты могут ускорить ее старение.