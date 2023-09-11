Ученые назвали продукты, от которых стареет кожа

Тем, кто хочет продлить свою молодость, лучше исключить их из рациона.

На процесс старения кожи влияют не только генетические факторы, но и наш образ жизни и питание. Оригинальность, оказывается, некоторые продукты могут ускорить старение кожи.

Об этом пишет "The Indian Express".

Кофеин. Хотя умеренное потребление кофеина считается безопасным, чрезмерное употребление может привести к обезвоживанию организма, а в результате к тусклости, сухости и старению кожи.

Продукты с высоким содержанием сахара. Избыточное потребление сахара может привести к процессу, называемому гликацией, при котором сахарные молекулы связываются с коллагеном и эластином в коже, делая их жесткими и менее гибкими. Это может привести к образованию морщин и провисанию кожи.

Обработанные и жареные продукты. Такие продукты часто содержат вредные жиры и высокий уровень натрия, что может привести к воспалению в организме. Хроническое воспаление может ускорить процесс старения кожи, разрушая коллаген и эластин. Потребление обработанного мяса, бекона и колбас может ускорить процесс старения кожи, повреждая коллаген и эластин.

Алкоголь. Чрезмерное употребление алкоголя может привести к обезвоживанию кожи, что ведет к сухости и появлению тонких линий. Алкоголь способен расширять кровеносные сосуды, вызывая покраснение кожи.

Трансжиры. Продукты, богатые трансжирами, способствуют воспалению и могут повредить естественный барьер кожи, делая ее более уязвимой к воздействию окружающей среды, включая ультрафиолетовое излучение.

Напомним, ученые выяснили действенный способ дожить до 100 лет.