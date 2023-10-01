Как путешествия влияют на здоровье – неожиданное открытие

Всего было проанализировано здоровье 267 путешественников.

Ученые в рамках нового исследования сделали вывод, что путешествия негативно влияют на человеческое здоровье.

Об этом сообщает Lancet.

Группа исследователей, которую возглавила Регина Ларок из Гарвардской школы медицины, проанализировала образцы кала большой группы международных путешественников из США. Они хотели изучить роль микробиоты кишечника перед путешествием в восприимчивости организма к стойким бактериям, как влияет путешествие на микробиот кишечника, а также установить общее количество генов носительство разных штаммов кишечной палочки.

Всего было проанализировано здоровье 267 путешественников. 101 среди них, то есть около 38%, имел как минимум один из трех целевых микроорганизмов, которые устойчивы к антибиотикам. Среди них 99 человек привезли бактерии, которые продуцируют бета-лактамазы, 18 – энтеробактерии, которые имеют устойчивость к колистину, и 3 – энтеробактерии, устойчивые к карбапенему.

Сравнив исходное состояние микробиоты и то, что с ним произошло после поездки, ученые зафиксировали факт сокращения микробного разнообразия и резкое увеличение количества организмов семейства Enterobacteriaceae.

Также у 67% путешественников имели штаммы кишечной палочки, которых изначально не было. Интересно, что вакцины от брюшного тифа и нефильтрованной водопроводной воды обеспечили организм защитой от новых штаммов кишечной палочки. Кроме этого, было зафиксировано большое количество генов, связанных с развитием антибиотикорезистентности.

Это исследование подтвердило, что фактор глобального передвижения отдельных людей может привести к тому, что антибиотикорезистентность в популяции вырастет.

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