Держать свое жилье организованным и чистым не так сложно, как может показаться.

Влияние чистоты в вашем доме на ваше общее состояние сильнее, чем вы могли предполагать. Даже небольшая косметическая уборка, не требующая значительных усилий, может значительно улучшить ваше настроение.

Об этом сообщает "Apartment therapy".

Эксперт по домохозяйству, Шифра Комбитс, предлагает легкие способы поддержания порядка в доме:

Система корзины для белья: Воспользуйтесь корзиной, в которую вы складываете все вещи, находящиеся в неположенных местах. Пока у вас нет времени для полноценной уборки, просто уберите корзину в сторону.

Расправьте подушки: Просто уложите декоративные подушки правильно и расправьте те, на которых вы спите. Это мгновенно придаст вашей комнате более аккуратный вид.

Равномерно опустите жалюзи: Проверьте, чтобы жалюзи на окнах были опущены на одинаковую высоту и висели под одним углом. Посмотрите на ставни и шторы — это мелочь, которая улучшит общий вид комнаты.

Расставьте стулья вокруг столов: Равномерное расположение стульев вокруг стола создает иллюзию порядка и может увеличить пространство в вашей комнате. Это также придаст ей больший порядок.

Аккуратно повесьте полотенца: Особенно важно для кухни и ванной. Правильно повешенные полотенца добавят ощущение порядка в даже самой идеально чистой комнате.

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