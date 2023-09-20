Ученые рассказали о смертельной опасности средств для уборки дома

Специалисты по уборке помещений намного чаще страдают от респираторных заболеваний.

Почти каждое чистящее бытовое средство может при использовании выделять сотни потенциально токсичных веществ.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Chemosphere.

Ученые протестировали 30 распространенных чистящих средств для дома. Из них 29 средств выделяли летучие соединения — токсины, которые при вдыхании повышают риск развития астмы, рака и вызывают проблемы с фертильностью.

Каждое из средств специалисты распыляли на стеклянный лист внутри герметичной камеры, а через минуту вытирали. Так они имитировали домашнюю уборку. Оказалось, что все тестируемые продукты выпустили 530 летучих органических соединений, из них 193 были признаны опасными для здоровья человека.

Исследователи давно заметили, что клинеры — специалисты по уборке помещений — страдают от респираторных заболеваний и на 50% чаще склонны к развитию астмы, чем остальные. Эксперты связывают это с регулярным воздействием чистящих средств.

По данным Американской ассоциации легких, летучие органические соединения могут вызывать повреждение при вдыхании в течение длительного периода времени и могут раздражать глаза, нос, горло и легкие.

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