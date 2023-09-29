Как сохранить красоту и молодость - ученые раскрыли секрет

Ученые нашли простой способ, который поможет замедлить старение.

Исследователи обнаружили, что регулярный сон, помимо своей роли в поддержании красоты, предоставляет еще один бонус, который способствует сохранению молодости организма.

В публикации "Daily Mail" говорится, что ученые в США провели мониторинг сна более чем 6000 человек и пришли к выводу, что люди, соблюдающие стабильный режим сна, биологически моложе своих сверстников. Эти новые исследования подтверждают гипотезу, что сон не только восстанавливает наши силы, но также оказывает антивозрастное воздействие на наш организм.

Следует отметить, что нарушения режима и продолжительности сна ассоциированы с ухудшением здоровья и увеличением риска преждевременной смерти. Специалисты считают, что сбои во внутренних часах организма могут ускорять процесс старения клеток и способствовать развитию возрастных заболеваний.

В ходе исследования, проведенного командой исследователей из Университета Огасты в Джорджии, были проанализированы данные о сне более чем 6000 участников среднего возраста около 50 лет, собранные в рамках Национального исследования здоровья и питания США. В рамках исследования, участники носили устройства для мониторинга сна в течение 4-7 дней, чтобы собирать данные о продолжительности, регулярности и изменчивости сна. Устройства также регистрировали информацию о высыпании в выходные и социальных изменениях в режиме сна.

В ходе исследования также был рассчитан биологический возраст участников на основе анализа образцов крови, включая признаки заболеваний печени, почек, диабета, а также показатели кровяного давления и уровень холестерина. Участникам также были заданы вопросы об их здоровье, весе, уровне потребления алкоголя, наличии вредных привычек и физической активности.

Результаты исследования показали, что примерно 65% участников спали от 7 до 9 часов в сутки, 16% спали менее 7 часов, а 19% спали более 9 часов. В среднем продолжительность сна участников менялась на 60 минут каждую ночь, а в выходные дни они спали в среднем на 78 минут больше. Результаты указывают на то, что среднее время сна изменялось на 42 минуты каждую ночь и на 66 минут в выходные.

Сравнив данные о сне и биологическом возрасте участников, исследователи выявили, что люди, у которых наблюдались самые большие колебания в продолжительности сна и времени засыпания в течение недели по сравнению с выходными, имели наибольший биологический возраст. Тем временем люди с более стабильным режимом сна имели в среднем биологический возраст на 9 месяцев младше, чем те, у кого были изменчивые сроки сна.

Авторы исследования считают, что нарушение внутренних биологических часов может воздействовать на "главный механизм", отвечающий за процесс биологического старения. Однако для более подробного понимания того, как сон влияет на наши внутренние часы и, следовательно, на скорость старения организма, требуются дополнительные исследования.

До этого швейцарские ученые назвали главную причину старения.