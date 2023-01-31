Как сохранить отличную память в преклонном возрасте

Проблема с запоминанием информации становится следствием изменений в нервной системе и является сопутствующим фактором при старении организма. Однако недавнее исследование показало, что есть способы снизить такие возрастные изменения.
Об этом сообщает Borgexpert.
Исследователи в течение 10 лет наблюдали почти 30 тысяч пожилых людей и выяснили несколько ключевых факторов здорового образа жизни, которые в разы снижают риски потери памяти в пожилом возрасте.
Согласно наблюдениям, если соблюдать пять принципов здорового образа жизни, это значительно уменьшает шансы развития деменции, даже при генетической предрасположенности к болезни Альцгеймера.
Всех участников эксперимента разделили на три группы: благоприятную (соблюдают большинство рекомендаций), среднюю (придерживались рекомендаций наполовину) и неблагоприятную (соблюдали от нуля до одного фактора). Оказалось, что участники из благоприятной группы в течение 10 лет сохраняли память в разы дольше, чем другие группы.
У тех, кто ведет благоприятный образ жизни, вероятность развития деменции на 90% ниже, чем у тех, кто находится в неблагоприятной группе. Участники средней группы могут рассчитывать на снижение фактора риска на 30%.
В итоге ученые составили список основных рекомендаций по здоровому образу жизни:
- Придерживаться принципов здорового питания. В рационе обязательно должны быть важнейшие продукты: фрукты, овощи, рыба, мясо, молочные продукты, яйца;
- Регулярно заниматься спортом или любыми упражнениями: не менее полутора часов упражнений умеренной интенсивности или не менее 75 минут высокой интенсивности в неделю;
- поддерживать социальные контакты – посещение вечеринок, встреча с друзьями или родственниками, путешествия и общение в интернете (≥два раза в неделю);
- вести активную мозговую деятельность – переписка, чтение, игра в карты, маджонг и другие игры (2 раза в неделю);
- отказаться от курения и алкоголя.
Медики пришли к выводу, что можно добиться улучшения когнитивных функций, добавив больше полезных привычек в обычный образ жизни.
«Курсор» писал ранее, что многие люди сталкиваются с проблемами памяти в пожилом возрасте. На это влияют как физические, так и психологические факторы. Результаты нового исследования могут предложить простое решение для лечения этой проблемы.