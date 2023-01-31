Как сохранить отличную память в преклонном возрасте

Если соблюдать пять принципов здорового образа жизни, то шансы развития деменции значительно сокращаются.

Проблема с запоминанием информации становится следствием изменений в нервной системе и является сопутствующим фактором при старении организма. Однако недавнее исследование показало, что есть способы снизить такие возрастные изменения.

Об этом сообщает Borgexpert.

Исследователи в течение 10 лет наблюдали почти 30 тысяч пожилых людей и выяснили несколько ключевых факторов здорового образа жизни, которые в разы снижают риски потери памяти в пожилом возрасте.

Согласно наблюдениям, если соблюдать пять принципов здорового образа жизни, это значительно уменьшает шансы развития деменции, даже при генетической предрасположенности к болезни Альцгеймера.

Всех участников эксперимента разделили на три группы: благоприятную (соблюдают большинство рекомендаций), среднюю (придерживались рекомендаций наполовину) и неблагоприятную (соблюдали от нуля до одного фактора). Оказалось, что участники из благоприятной группы в течение 10 лет сохраняли память в разы дольше, чем другие группы.

У тех, кто ведет благоприятный образ жизни, вероятность развития деменции на 90% ниже, чем у тех, кто находится в неблагоприятной группе. Участники средней группы могут рассчитывать на снижение фактора риска на 30%.

В итоге ученые составили список основных рекомендаций по здоровому образу жизни:

Придерживаться принципов здорового питания. В рационе обязательно должны быть важнейшие продукты: фрукты, овощи, рыба, мясо, молочные продукты, яйца;

Регулярно заниматься спортом или любыми упражнениями: не менее полутора часов упражнений умеренной интенсивности или не менее 75 минут высокой интенсивности в неделю;

поддерживать социальные контакты – посещение вечеринок, встреча с друзьями или родственниками, путешествия и общение в интернете (≥два раза в неделю);

вести активную мозговую деятельность – переписка, чтение, игра в карты, маджонг и другие игры (2 раза в неделю);

отказаться от курения и алкоголя.

Медики пришли к выводу, что можно добиться улучшения когнитивных функций, добавив больше полезных привычек в обычный образ жизни.

«Курсор» писал ранее, что многие люди сталкиваются с проблемами памяти в пожилом возрасте. На это влияют как физические, так и психологические факторы. Результаты нового исследования могут предложить простое решение для лечения этой проблемы.