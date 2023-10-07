Как ухаживать за кожей после 30 лет - совет дерматолога

При правильном уходе можно оставаться молодой и красивой долгие годы.

Дерматолог Шерин Идрисс рассказала, как ухаживать за кожей после 30 лет, чтобы она сияла молодостью долгие годы. При этом не понадобится никаких финансовых затрат.

Об этом пишет Mirror.

"Никакое количество крема, увлажняющего крема, пептида, ретинола, отшелушивающей кислоты или солнцезащитного крема не восстановит объем вашего лица. То же самое относится и ко всем тем, кто пользуется гуа-ша", – заявила врач.

По ее словам, вернуть объем лица помогут только косметические процедур, требующие применения иголок. Также она выделила еще один из факторов, усиливающий признаки усталости и старения – неровный тон и использование осветляющих продуктов, направленных на борьбу с пигментацией.

Имеется виду койевая кислота и такие компоненты как арбутин и ниацинамид. Дерматолог добавила, что в этом случае поможет азелаиновая кислота, чтобы успокоить проявление этого фактора.

Кроме того, она отметила, что тонкие линии и морщины на лице с возрастом неизбежны, однако можно замедлить этот процесс, чаще увлажняя кожу и добавив в уход необходимые активы.

Ранее "Курсор" писал о том, что ученые нашли простой способ, который поможет замедлить старение. Исследователи обнаружили, что регулярный сон, помимо своей роли в поддержании красоты, предоставляет еще один бонус, который способствует сохранению молодости организма. Были проведены новые исследования учеными из США.