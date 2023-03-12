Как вернуть блеск серебряным и золотым украшениям

Не всегда нужно идти к ювелиру, если ваше украшение потеряло блеск. Можно прибегнуть к домашним методам очистки.

Подробнее об этом информирует Апостроф.

Для очистки золотых украшений нужно использовать соль, пищевую соду, алюминиевую фольгу и воду. Алюминиевую фольгу необходимо выложить в кастрюлю, кружку или миску, так чтобы она заполняла все дно. Затем добавить 2 ч. л. соли и пищевой соды и залить 200 мл горячей воды. Раствор тщательно перемешивают и кладут в него украшения на 15 минут, пока вода полностью не остынет. Если изделия сильно загрязнены, их можно оставить в растворе на несколько часов, а затем почистить мягкой зубной щеткой. После этого следует тщательно промыть золотые украшения в теплой воде и вытереть до суха.

Народные средства для очищения золота и серебра:

Кока-кола: налить достаточное количество газированной напитка в емкость и положить в нее драгоценности, затем оставить на время. После этого их нужно тщательно вымыть и высушить.

Зола: насыпать небольшое количество золы на влажную хлопчатобумажную ткань, выложить на нее загрязненные украшения и протереть их фланелевой тканью.

Отвар картофеля: промыть кольца, броши, серьги, браслеты в теплой мыльной воде. Затем выкладываем их в охлажденный отвар из-под картофеля и аккуратно полируем мягкой фланелевой тканью.

Куриное яйцо: нанести взбитую пену из яичного белка на поверхность драгоценностей, затем вытереть фланелевой тряпочкой, чтобы добиться желаемого эффекта, и тщательно промыть теплой водой и полностью высушить.

Кислое молоко: для очищения больших предметов вымыть изделие с мылом, ополоснуть водой и положить на полчаса в простоквашу. Затем промыть и отполировать мягкой тканью.

Ранее «Курсор» информировал, что McDonald’s выпустил ювелирные украшения из переработанной упаковки. Сеть фастфудов в рамках компании, которую созданной TBWA/Neboko, провела презентацию созданной из мусора лимитированной коллекции 14-каратного золота и позолоченных украшений. В частности, речь идёт о серьгах из контейнеров для соуса и кольце из коробки для бургера.

Напоминаем, что в пещере Стайня на территории Польши исследователи обнаружили древнейшие ювелирные украшения возрастом 41,5 тыс. лет.