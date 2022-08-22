Из мусора в золото: McDonald’s выпустил ювелирные украшения из переработанной упаковки

Сеть фастфудов McDonald’s запустила компанию по переработке мусора и выпустила украшения из мусора в сотрудничестве с ювелирным брендом De Vaal.

Сеть фастфудов в рамках компании, которую созданной TBWA/Neboko, провела презентацию созданной из мусора лимитированной коллекции 14-каратного золота и позолоченных украшений. В частности, речь идёт о серьгах из контейнеров для соуса и кольце из коробки для бургера.

Об этом сообщает Adweek.

McDonald’s хочет привлечь внимание к этой компании как можно большего количества людей, а потому сняла 30-секундный ролик под названием «Мусор и гламур». В нем поклонники еды быстрого приготовления идут, выбросившие мусор в специальную урну, идут в окружении папарацци, чтобы получить украшение из золота.

По мнению главного директора TBWA\Neboko Дарре ван Дейка, переработка отходов в украшения – прекрасная идея. Благодаря ей люди будут все больше заинтересованы в переработке мусора, а их «хорошее поведение» будет поощряться.

Если человек желает принять участие в компании, которая будет длиться до 12 сентября в Нидерландах, ему нужно выбрасывать свой мусор в специальную золотую корзину. Это автоматически сделает его участником акции, победителей которой в будущем определят работники McDonald’s.

К слову, эксперт сообщил, что если в Израиле не наладить процесс разделения мусора, тогда уже в течение четырех лет страна может столкнуться с нехваткой места для захоронения отходов.

Кроме этого, ученые рассказали об экспериментальном методе снижения веса, который подойдёт для страдающих от сильных внутренних сигналов голода.

Также «Курсор» сообщал, что археологи намерены провести раскопки в старинном польском дворце, где спрятано золото, украденное нацистами.