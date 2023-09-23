Как выбрать свежее мясо - на что обратить внимание

Мясо является достаточно важной частью рациона и может стать отличным дополнением к здоровому питанию.

Если вы собираетесь покупать мясо в магазине, есть несколько факторов, на которые следует обратить внимание для обеспечения безопасности и качества продукта. Врач-эксперт по питанию Тоби Амидор поделился некоторыми полезными советами.

Об этом сообщает "Food Network".

Чтение этикетки мяса

При покупке упакованного мяса в магазине важно внимательно прочитать информацию, указанную на этикетке. Проверьте срок годности, чтобы убедиться, что он все еще в силе. Также обратите внимание на цену, которая может отражать качество продукта.

На упаковке мяса также может быть информация о питательной ценности, рекомендации по приготовлению и стране происхождения.

Доверьтесь своим чувствам

При выборе мяса или птицы помните о том, чтобы воспользоваться своими ощущениями осязания, обоняния и зрения. Проверьте текстуру мяса, убедитесь, что оно достаточно твердое. Также обратите внимание на упаковку - она должна быть целой без повреждений или излишней влаги.

Также мясо должно быть холодным и не должно иметь неприятного запаха. Если вы покупаете свинину, она должна иметь розово-красный цвет, и жир должен быть белым без темных пятен.

Говядина должна иметь ярко-вишневый цвет. Если мясо слишком красное, это может указывать на длительный контакт с воздухом. Баранина должна иметь нежно-розовый или красный цвет.

Акционное мясо

Если в магазине идет распродажа мяса, это может означать, что срок годности продукта подходит к концу. Такую продукцию следует покупать только, если вы планируете использовать ее в тот же день. Будьте внимательны и убедитесь, что вы упаковываете мясо отдельно от других продуктов, чтобы предотвратить возможное заражение. После покупки, постарайтесь минимизировать время, проведенное вне дома, и сразу поместите мясо в холодильник. Таким образом, вы обеспечите его сохранность и предотвратите размножение бактерий.

До этого исследование показало, влияют ли мясо и молочные продукты на продолжительность жизни.