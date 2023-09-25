Как выглядел реальный хоббит 50 тысяч лет назад - впечатляющие изображения от ИИ

Эти существа были похожи как на людей, так и шимпанзе.

Искусственный интеллект (ИИ) продемонстрировал, как выглядели настоящие хоббиты, существовавшие приблизительно 50 000–100 000 лет назад.

Об этом сообщает Daily Star.

В массовой культуре хоббиты – это персонажи вселенной книг Джона Толкина, например культовые персонажи Фродо и Бильбо Беггинс. Однако в действительности в древности на планете были виды небольшого роста, которые могли существовать в форме человека флоресского (homo floresiensi).

Представители этого вида жили приблизительно 50 000–100 000 лет назад и, как принято считать, были похожи как на людей, так и шимпанзе. В Национальном историческом музее утверждают, что homo floresiensi были крошечными. В частности, считается, что у них был невысокий рост, очень маленький череп с выраженными надбровными дугами, короткие ноги и большие плоские ступни.

Размер их мозга оценивается приблизительно в 420 см3, а рост – 1,05-1,10 м. Доподлинно неизвестно, чем именно они питались, но ученые предполагают, что эти существа могли употреблять мясо.

Благодаря ИИ эксперты создали изображения, которые показывают, как мог выглядеть человек флоресский. Так, технология продемонстрировала маленького и морщинистого мужчину с длинными волосами. Его ступни, уши и нос диспропорциональны, а лицо напоминает шимпанзе.

Искусственный интеллект изобразил хоббитов внутри пещер. Интересно, что в свое время ученые реконструировали вид homo floresiensis, воспользовавшись скелетами, найденными в 2003 году в пещере на острове Индонезии. Среди останков маленьких архаичных людей обнаружили полный череп, предоставивший исследователям ценную информацию.

Ранее "Курсор" сообщал, что ученые показали лицо настоящего хоббита.