Как выглядит столкновение двух галактик – впечатляющее фото

Эта "космическая пара" находится примерно в 465 миллионах световых лет от нашей планеты.

Космическому телескопу Hubble удалось зафиксировать столкновение двух галактик.

Об этом сообщили на сайте обсерватории.

На фото изображен Arp 107, являющийся небесным объектом, состоящим из пары галактик, находящихся в процессе столкновения. Слева на снимке находится более крупная галактика, известная как сейфертовская галактика.

Активное ядро имеет огромную яркость, но мы все равно можем наблюдать излучение всей галактики. Меньшая галактика соединена с большой тонким "мостом", состоящим из пыли и газа.

По словам ученых, эта "галактическая пара" находится примерно в 465 миллионах световых лет от нашей планеты.

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