Как выглядит столкновение двух галактик – впечатляющее фото

Космическому телескопу Hubble удалось зафиксировать столкновение двух галактик.
Об этом сообщили на сайте обсерватории.
На фото изображен Arp 107, являющийся небесным объектом, состоящим из пары галактик, находящихся в процессе столкновения. Слева на снимке находится более крупная галактика, известная как сейфертовская галактика.
Активное ядро имеет огромную яркость, но мы все равно можем наблюдать излучение всей галактики. Меньшая галактика соединена с большой тонким "мостом", состоящим из пыли и газа.
По словам ученых, эта "галактическая пара" находится примерно в 465 миллионах световых лет от нашей планеты.
— Osip Agr (@AgrOsip7903) September 18, 2023
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