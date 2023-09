В NASA назвали имя человека, который дольше всего находился в космосе

Астронавта признали рекордсменом.

Астронавт NASA Френк Рубио установил новый рекорд продолжительности пребывания в космосе среди астронавтов NASA. 11 сентября Рубио превзошел предыдущий рекорд Марка Ванде Хея и пробыл в космосе 355 дней, 3 часа и 45 минут.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Интересно отметить, что Френк Рубио стал первым американцем с сальвадорским происхождением, отправившимся в космическую орбиту. В настоящее время Рубио находится в своей первой космической миссии, но через несколько недель он вернется на Землю, что увеличит его общее время пребывания в космосе до 371 дня.

Так, NASA опубликовала информацию о рекорде Френка Рубио на платформе Twitter, чтобы отметить его достижение в космическом полете.

В прошлом году, в сентябре, Рубио начал свою космическую миссию, но тогда еще не знал, что установит рекорд пребывания в космосе. Изначально он планировал провести на Международной космической станции (МКС) только 6 месяцев, как и большинство профессиональных астронавтов.

Однако из-за поломки космического корабля в декабре ему пришлось отложить свое возвращение на Землю до доставки нового корабля.

Frank Rubio breaks the record for the longest single spaceflight by a U.S. astronaut, Crew-6 reflects on their time aboard the @Space_Station, and the OSIRIS-REx sample return spacecraft homes in on Earth.

All this and more, this week at NASA: https://t.co/MyG37QzGhO pic.twitter.com/8LJTLuCuXu

— NASA (@NASA) September 16, 2023