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В NASA назвали имя человека, который дольше всего находился в космосе

05:17, Сегодня
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Фото: Pixabay
Астронавта признали рекордсменом.

Астронавт NASA Френк Рубио установил новый рекорд продолжительности пребывания в космосе среди астронавтов NASA. 11 сентября Рубио превзошел предыдущий рекорд Марка Ванде Хея и пробыл в космосе 355 дней, 3 часа и 45 минут.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Интересно отметить, что Френк Рубио стал первым американцем с сальвадорским происхождением, отправившимся в космическую орбиту. В настоящее время Рубио находится в своей первой космической миссии, но через несколько недель он вернется на Землю, что увеличит его общее время пребывания в космосе до 371 дня.

Так, NASA опубликовала информацию о рекорде Френка Рубио на платформе Twitter, чтобы отметить его достижение в космическом полете.

В прошлом году, в сентябре, Рубио начал свою космическую миссию, но тогда еще не знал, что установит рекорд пребывания в космосе. Изначально он планировал провести на Международной космической станции (МКС) только 6 месяцев, как и большинство профессиональных астронавтов.

Однако из-за поломки космического корабля в декабре ему пришлось отложить свое возвращение на Землю до доставки нового корабля.

Также мы писали, что ученые NASA обнаружили похожую на Землю планету, на которой может существовать жизнь. Эта экзопланета, известная как K2-18 b, находится на расстоянии 120 световых лет от Земли и вращается вокруг звезды, которая холоднее и меньше нашего Солнца. K2-18 b имеет диаметр, в 2,6 раза больший, чем диаметр Земли, и массу, превышающую массу Земли в 8,6 раза. Она находится в зоне обитаемости, что означает, что на ней могут быть условия для наличия жидкой воды.

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