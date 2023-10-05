Этот утренний напиток, хоть и является очень полезным, несет в себе немало угроз, если пить его неправильно.

Многие из нас не могут представить свое утро без чашечки кофе. Но медики советуют не пить этот напиток на голодный желудок.

Об этом пишет eatthis.com.

Большинство людей не сможет в это поверить, но традиционное начало утра с чашечки эспрессо или американо может нести больше вреда, чем пользы. Конечно, никто не спорит, кофеиновый заряд бодрости дает отличный старт новому дню, он ускоряет метаболизм и помогает сконцентрироваться. Но принимать его натощак может быть не самой лучше идеей.

Во время употребления кофе утром наш организм начинает вырабатывать гормон кортизол. Его часто связывают со стрессом и повышенной раздражительностью. На протяжении дня его уровень обычно постоянно меняется, но кофе может значительно его повысить.

При повышенном уровне гормона стресса человеку становится сложнее справляться с нагрузками, переживать трудные эмоции и находить выход из проблемных ситуаций. В безопасной зоне любители кофе, которые пьют его регулярно. Со временем напиток вызывает все меньший выброс кортизола в организме, поэтому последствия от него будут незначительными.

Ученые также обнаружили, что кофе помогает вырабатывать гормон гастрин, который отвечает за высвобождение соляной кислоты в желудке. Благодаря этому может упасть давление в, так сказать, нижнем «отсеке» нашего тела. Кофе по утрам приводит к появлению кислотного рефлюкса, ведь желудочная кислота начинает движение снизу-вверх обратно в пищевод.

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