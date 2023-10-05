Многие из нас не могут представить свое утро без чашечки кофе. Но медики советуют не пить этот напиток на голодный желудок.
Об этом пишет eatthis.com.
Большинство людей не сможет в это поверить, но традиционное начало утра с чашечки эспрессо или американо может нести больше вреда, чем пользы. Конечно, никто не спорит, кофеиновый заряд бодрости дает отличный старт новому дню, он ускоряет метаболизм и помогает сконцентрироваться. Но принимать его натощак может быть не самой лучше идеей.
Во время употребления кофе утром наш организм начинает вырабатывать гормон кортизол. Его часто связывают со стрессом и повышенной раздражительностью. На протяжении дня его уровень обычно постоянно меняется, но кофе может значительно его повысить.
При повышенном уровне гормона стресса человеку становится сложнее справляться с нагрузками, переживать трудные эмоции и находить выход из проблемных ситуаций. В безопасной зоне любители кофе, которые пьют его регулярно. Со временем напиток вызывает все меньший выброс кортизола в организме, поэтому последствия от него будут незначительными.
Ученые также обнаружили, что кофе помогает вырабатывать гормон гастрин, который отвечает за высвобождение соляной кислоты в желудке. Благодаря этому может упасть давление в, так сказать, нижнем «отсеке» нашего тела. Кофе по утрам приводит к появлению кислотного рефлюкса, ведь желудочная кислота начинает движение снизу-вверх обратно в пищевод.
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