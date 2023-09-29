Как зарядиться энергией на весь день - найден простой метод

Ученые разработал способ, с помощью которого вы сможете оставаться бодрым в течение дня.

Исследование проведенное Санаэ Орияма, японской ученой из Университета Хиросимы, призвано более глубоко разобраться в том, как продолжительность сна может оказать влияние на бодрствование во время продолжительных ночных смен.

Как пишет "ScienceAlert", Орияма анализировала результаты трех предыдущих исследований, чтобы понять, как сон длительностью 30, 90 и 120 минут влияет на бодрствование в течение 16-часовой ночной смены. Оказалось, что оптимальным вариантом для поддержания бодрости является не однократный продолжительный сон, а комбинация 90-минутного и 30-минутного сна. Это сочетание позволило участникам ощущать себя бодрыми и менее уставшими, в сравнении с теми, кто спал непрерывно 120 минут.

На основе данного исследования, Санаэ Орияма рекомендует людям вздремнуть сначала 90 минут, чтобы поддерживать высокую бодрость на протяжении длительного времени, а затем добавить 30-минутный сон, чтобы предотвратить усталость и сохранить реакцию. Этот паттерн сна может быть особенно полезным для людей, которым требуется оставаться активными и бодрыми в ранние утренние часы.

Исследование включало в себя 41 участника, некоторые из которых вообще не спали, другие спали 2 часа непрерывно, и третьи делали два коротких перерыва для сна в разное время. В течение ночи каждому участнику давали задания и оценивали их уровень собственной усталости.

Интересно, что те, кто делал один перерыв для сна, начинали чувствовать сонливость около 4:00 утра. В то время как те, кто делал два перерыва, оставались бодрыми и продуктивными, поскольку сонливость начинала наступать только к 6:00 утра. Все группы испытывали некоторую усталость с 4:00 до 9:00 утра, но те, кто спали дважды, чувствовали ее менее интенсивно, чем те, кто спал однократно.

Следует отметить, что дремота не всегда способствовала лучшей производительности в выполнении задач. Те, кому требовалось больше времени, чтобы заснуть во время 90-минутного сна, показали менее высокие результаты, возможно, потому что прерывание естественного 90-минутного цикла сна может привести к нарушению бодрствования.

Важно подчеркнуть, что результаты исследования Ориямы могут быть полезными не только для сотрудников, работающих на ночных сменах, но и для других категорий людей, сталкивающихся с недостатком сна, таких как молодые мамы. Однако для более точного определения оптимального времени и графика сна в рамках длительных смен требуется проведение дополнительных исследований.

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