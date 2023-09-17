Врач-сомнолог назвал основные причины, из-за которых утром болит голова

В некоторых случаях этот симптом может указывать на проблемы со здоровьем.

Бывают ситуации, когда после пробуждения вы чувствуете себя "разбитым", а самочувствие усугубляет головная боль. И как говорит врач-сомнолог Роман Бузунов причин ее появления может быть несколько.

Об этом он рассказал на своем Telegram-канале.

По словам специалиста, этот симптом может возникнуть по вполне простым причинам, которые легко исправляются, но также может быть признаком проблем со здоровьем. Если вас регулярно мучает головная боль, тогда следует обратиться к специалисту.

Роман Бузунов говорит, что после пробуждения может болеть голова из-за неправильно подобранной подушки или матраса, возможно, они не подходят вас по уровню жесткости или высоте.

Также сон может быть некомфортным из-за неправильной температуры в помещении или проблем с вентиляцией. Это в целом несложно исправить, если хорошо проветривать спальню перед сном или оставлять окно на микропроветривании на ночь.

Еще важно следить за своим режим, ведь если вы ежедневно спите менее 7 часов, то не удивительно, что у вас будет плохое как физическое, так и эмоциональное самочувствие. Дефицит сна плохо отражается на организме.

Головные боли также могут указывать на проблемы с сосудами шеи и шейного отдела позвоночника, которая нарушает отток крови во время ночного отдыха. Или это может быть скрежетание зубами во сне, которое ведет перенапряжению мышц лица, патологии височно-нижнечелюстного сустава и, как следствие, к головной боли.

"Курсор" писал ранее, что ученые Чикагского университета сумели доказать, что сон прямо связан с набором лишнего веса. В частности, люди, которые хорошо высыпаются каждый день, крайне редко страдают от ожирения. Зато нехватка ночного отдыха приводит к набору веса.