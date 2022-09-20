Какие есть вакцины от обезьяньей оспы и насколько они эффективны

Всемирная организация здравоохранения не ввела рекомендаций проводить массовую вакцинацию населения. Пока вакцины нужны только контактировавшим с больными или группам риска.

Оспа обезьян довольно долго циркулирует в Африке и имеет высокую вероятность летальных исходов — до 10% в зависимости от разновидности.

Специальной вакцины не разрабатывали, а применяют вакцины от натуральной оспы, которая считается из той же группы, но намного страшнее, сообщает health.24tv.

Победить натуральную оспу медицина смогла к 1980 году именно благодаря всеобщей вакцинации. Опасность в том, что оспу считают биологическим оружием, поэтому запасы вакцины хранятся во многих странах.

По данным ВОЗ, вакцины от натуральной оспы действуют и против оспы обезьян с достаточно высокой эффективностью — до 85%.

Вакцины, которые разрабатывали для профилактики натуральной оспы, относятся к первому поколению, и они не рекомендуются для оспы обезьян.

ВОЗ рекомендует применять вакцины второго и третьего поколения. Одна из них уже была одобрена для оспы обезьян в 2019 году, другие две получили одобрение во время текущей вспышки.

MVA-BN (Bavarian Nordic) , это вакцина третьего поколения, одобрена в США, Канаде, Евросоюзе. Две дозы с интервалом в 4 недели. Одобрена для взрослых, а в США и для детей.

, это вакцина третьего поколения, одобрена в США, Канаде, Евросоюзе. Две дозы с интервалом в 4 недели. Одобрена для взрослых, а в США и для детей. LC16 (KM Biologics) , вакцина третьего поколения, одобрена в Японии в 2022 г. Одна доза. Получила одобрение для применения у взрослых и детей.

, вакцина третьего поколения, одобрена в Японии в 2022 г. Одна доза. Получила одобрение для применения у взрослых и детей. ACAM2000 (Emergent BioSolutions), вакцина второго поколения. Ее одобрили в 2022 году в США. Применяется одна доза, только для взрослых 18 – 64 лет.

ВОЗ пока не ввела рекомендаций на массовую вакцинацию против оспы обезьян. На данный моент пока активны два направления:

вакцинация после контакта с больным;

вакцинация групп риска.

Ранее Курсор писал, что ученые выяснили, как оспа обезьян может повлиять на мозг человека.