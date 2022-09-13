Ученые выяснили, как оспа обезьян может повлиять на мозг человека

Новые исследования показывают, что в дополнение к сыпи и гриппоподобным симптомам вирус обезьяньей оспы может нанести ущерб мозгу.

Поскольку в мае началась широкомасштабная вспышка вируса обезьяньей оспы, симптомы были описаны как гриппоподобные, в дополнение к сыпи в виде волдырей. Новое исследование проливает свет на другие осложнения, которые может вызвать вирус: множество неврологических состояний, включая спутанность сознания и судороги.

Результаты, основанные на нескольких новых исследованиях, проведенных группами UCL, Barts Health NHS Trust, Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust и Королевского колледжа Лондона, были опубликованы в eClinicalMedicine. Согласно исследованию, инфекции вируса оспы обезьян, о которых редко сообщалось у людей за пределами африканских регионов, где она была эндемичной до прошлой весны, часто вызывают мышечные боли, усталость, головную боль, беспокойство и депрессию у пациентов.

ВОЗ в конце июля объявила вспышку глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Глобальное число погибших с момента вспышки составляет не менее 15 человек.

Ведущий автор доктор Джонатан Роджерс сказал: «Мы обнаружили, что тяжелые неврологические осложнения, такие как энцефалит и судороги, хотя и редки, наблюдались в достаточном количестве случаев обезьяньей оспы, чтобы вызывать беспокойство, поэтому наше исследование подчеркивает необходимость дальнейшего изучения. Есть также свидетельства того, что расстройства настроения, такие как депрессия и тревога, относительно распространены среди людей с обезьяньей оспой».

Обзор включал 19 исследований с участием 1 512 человек (1 031 из которых имел подтвержденную инфекцию на основании критериев CDC или ПЦР-тестирования), проживающих в США, Нигерии, Демократической Республике Конго, Республике Конго и Великобритании.

Исследователи отметили, что необходимы дальнейшие и более масштабные исследования, чтобы определить, как обезьянья оспа может воздействовать на мозг, но ясно, что она действительно играет роль. По оценкам ученых, у 2,7% пациентов с обезьяньей оспой был по крайней мере один приступ, у 2,4% — спутанность сознания, а у 2,0% — энцефалит — серьезное воспаление головного мозга, которое может привести к длительной инвалидности. Данные о распространенности таких симптомов были заметно ограничены, поскольку в обзоре было выявлено только два случая судорог, пять случаев энцефалита и шесть случаев спутанности сознания.

Ученые отмечают, что оспа обезьян может вызывать более высокий уровень психических заболеваний, чем другие заболевания, из-за наличия потенциально обезображивающих поражений, а также может быть стигматизация, связанная с тем, что передача обычно происходит при тесном физическом или половом контакте. Однако обзор не включал долгосрочное наблюдение для проверки состояния пациента после начальной фазы болезни.

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