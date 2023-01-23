Какие лекарственные растения можно вырастить в домашних условиях

Многие растения обладают полезными свойствами, поэтому их часто используют в народной медицине, а еще в кулинарии. И, как оказалось, некоторые из растений можно легко вырастить у себя на подоконнике.

Об этом говорится в Telegram-канале «Дача. Сад и огород».

Эксперты отметили, что крайне неприхотливым является базилик. Чтобы его посадить, нужно взять семена, засыпать в широкую емкость, накрыть грунтом, полить и укрыть пленкой. Рекомендуется рассаду проветривать ежедневно, пока ростки не выпрямятся. После появления настоящих листьев — нужно рассаживать.

Также дома можно высадить душицу (материнку), которая помогает при простудных заболеваниях, действует как антисептик. А в кулинарии ее используют под названием орегано. Куст этого растения размножают делением, разрезая на части так, чтобы было несколько здоровых почек. Затем нужно взять горшки емкостью не менее 3 литров. Семена засеваются не глубже, чем на 1 см. Для роста культуры нужна невысокая температура.

Еще на подоконнике можно вырастить лаванду, которая обладает расслабляющим и успокаивающим эффектом. А еще из цветков растения получают ценное лавандовое масло, используемое в парфюмерии и медицине. При выращивании учитывайте тот факт, что в помещении может расти только мелколистная лаванда. Растение размножают черенками в горшки на 3 литра, ему требуется свет не менее 12 часов и температура 20-23 градусов по Цельсию.

«Курсор» писал ранее, что комнатные растения не только дополняют интерьер, но и обладают определенными полезными свойствами. И очищение воздуха здесь ни при чем.