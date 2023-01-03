Исследователи обнаружили новое полезное свойство комнатных растений

Оказалось, что они не очищают воздух, однако полезны в другом.

Комнатные растения не только дополняют интерьер, но и обладают определенными полезными свойствами. И очищение воздуха здесь ни при чем.

Об этом пишет Sciencefocus.

Ученые исследовали способность растений удалять вредные химические вещества, называемые летучими органическими (ЛОВ), из воздуха закрытых помещений. Источниками этого вещества являются краски, лаки, мебель, ковры и принтеры.

Ученые выяснили, что комнатные растения способны поглощать это токсичное вещество. Исследование показало, что в течение 24 часов несколько видов растений могут удалить до 70 процентов одного или более трех протестированных летучих органических веществ.

Также комнатные растения обладают рядом других преимуществ. Они помогают регулировать влажность воздуха, могут улучшить настроение и повысить производительность роботы.

«Курсор» писал ранее, что опубликован список комнатных растений, которые считаются настоящими вампирами и их не рекомендуют держать в домах.