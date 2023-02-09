Какие популярные приправы опасно потреблять в пищу

Не все специи способны принести пользу для организма, а их привлекающий вкус и аромат может сыграть со здоровьем злую шутку.

В кулинарии часто используются специи, которые придают блюдам определенный вкус. Но не все специи являются полезными, особенно в больших количествах.

Эксперты определили, какие именно специи имеют негативное влияние на организм человека.

Подробней об этом информирует uaportal.com.

Мята хоть и обладает седативными свойствами и приятным охлаждающим ароматом, но в большом количестве может раздражать желудочно-кишечный тракт. В небольшом количества мята провоцирует «заторможенность», а в слишком больших — перевозбуждение или бессонницу. Кроме того, мята может привести к обострению гастрита или язвы.

Глутамат натрия встречается во многих продуктах. Он может вызвать сильную аллергическую реакцию и спровоцировать тахикардию. Эта специя повышает слюноотделение, из-за чего человек может переесть.

Глютаминовая кислота – может вызвать аллергическую реакцию, мигрень, перевозбуждение, имеет способность воздействовать на зрение, может привести к диарее или приступам астмы. При регулярном злоупотреблении этой добавкой вам может угрожать ожирение и даже онкология.

Корица – при слишком частом потреблении провоцирует проблемы с печенью.

Мускатный орех – при «передозировке» может вызвать судороги и конвульсии.

Острый перец, горчица и чеснок – опасные приправы, которые раздражают слизистую желудка. Их запрещено употреблять, если у вас заболевания желудочно-кишечного тракта, или болезни двенадцатиперстной кишки. Не рекомендуются они при гипертонии, так как повышают артериальное давление.

Соевый соус содержит большое количество канцерогенных веществ.

Розмарин – его не следует употреблять при беременности, поскольку он способен влиять на сокращение матки, что чревато преждевременными родами и даже выкидышем. Эта приправа также имеет мочегонный эффект и дает нагрузку на почки. А еще он способен повысить кровяное давление.

Шалфей – его масло содержит вещество монотерпин, являющееся активным токсином. Перебор с этой приправой может спровоцировать тахикардию, судороги и галлюцинации.

Шафран – всего пять грамм этой специи способны вызвать отравление. А двойная доза приправы может даже спровоцировать выкидыш.

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