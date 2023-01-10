Названы шесть соусов и приправ, которые мешают похудеть

Журналисты связались с экспертами в области здравоохранения, чтобы узнать о распространенных приправах, которые могут содержать лишние калории.

Ниже представлен список самых вредных приправ, составленный диетологами Тристой Бест, Лизой Ричардс и Джесси Федер для SheFinds.com.

Кетчуп с добавлением сахара

По словам Бест, первый соус, который следует избегать всем, кто хочет похудеть, — это кетчуп с большим количеством сахара. В то время как производители начали предлагать разновидности кетчупа без добавления сахара, большинство потребителей по-прежнему предпочитают традиционный кетчуп, отмечает она.

Майонез с высоким содержанием жира

Ричардс говорит, что эту приправу, особенно традиционную форму на основе яиц, ни в коем случае нельзя считать здоровой.

Сливочная заправка ранч

Независимо от того, используете ли вы ее в салатах или обмакиваете в ней куриные крылышки, частое использование приправы «ранч» и подобных соусов не является вашим лучшим другом, когда речь идет о здоровой потере веса.

Сладкий соус для барбекю

Соус для барбекю может не показаться вредным для здоровья, поскольку в нем часто мало калорий, но Федер отмечает, что эта приправа часто содержит тонну сахара.

«Одна порция соуса для барбекю содержит всего около 70 калорий и не содержит жира», — говорит она, однако большинство людей «не осознают», что в этой порции также содержится около 16 граммов сахара. «Этот добавленный сахар действительно может помешать вашей потере веса и обмену веществ», — говорит Федер.

Высококалорийная медовая горчица

Федер говорит, что жирная медовая горчица может добавить сотни калорий к одному приему пищи, и это, безусловно, может помешать вашим целям по снижению веса, если вы употребляете ее часто.

Соевый соус

Это одна из приправ, которую нужно употреблять в умеренных количествах из-за большого количества соли. По данным Министерства сельского хозяйства США, 1 столовая ложка соевого соуса шою содержит примерно 879 мг натрия, а 1 столовая ложка соевого соуса тамари содержит 1005 мг натрия».

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