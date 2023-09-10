Какие продукты на завтрак могут нарушить пищеварение и работу желудка

Эксперты по питанию называют завтрак самым необходимым приемом пищи и отмечают, что по утрам можно позволить себе более жирную и калорийную пищу. П...

Медики рекомендуют не пропускать завтрак, ведь от него во многом зависеть скорость метаболизма и работа внутренних органов. При этом ряд продуктов попадают под запрет, так как могут нарушить пищеварению и работу желудка.

Быстрые завтраки - главный утренний враг фигуры и вашего здоровья. В таких завтраках содержится много простых углеводов и сахара, которые резко повышают уровень сахара в крови. После такого завтрака чувство голода придет снова очень быстро, а в итоге в течение дня вы съедите куда больше, чем нудно организму.

Йогурт натощак не помогает работе желудка, а очень вредит. Бактерии, которые содержатся в этом продукте, сразу попадают в агрессивную кислую среду и моментально погибают, не успев добраться до желудка, зато молочные кислоты раздражают органы пищеварения и могут привести к изжоге.

Сладости по утрам чреваты развитию болезней. Это касается ии сладкой выпечки. Поджелудочная железа сразу после пробуждения не в состоянии выработать необходимое количество инсулина, а это угрожает быстрым повышением сахара в крови.

Бананы содержат много магния, который влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Их употребление на голодный желудок грозит нарушением кальциево-магниевого баланса.

Сырые овощи можно употреблять только после того, как уже съели кашу или омлет. В ином случае кислоты, которые в них содержаться, могут вызвать раздражение оболочки желудка.

Цитрусовые тоже лучше оставить до обеда или съедать вскоре после завтрак. На голодный желудок апельсины, мандарины и лимоны строго запрещены, так как могут спровоцировать аллергию или повысят в разы риск развития гастрита.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.

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