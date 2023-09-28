Какой популярный напиток способен омолодить кожу и сделать ее сияющей — ответ эксперта

Напиток богат компонентами, жизненно важными для здоровья кожи и общего благополучия.

Употребление молока полезно не только для костей и зубов; это может принести пользу и вашей коже! Молоко, которое часто рекомендуют мамы и бабушки, содержит необходимые питательные вещества, которые способствуют красивой коже. Давайте рассмотрим преимущества употребления молока для кожи и некоторые потенциальные побочные эффекты.

Доктор Вандана Пенджаби, старший консультант по дерматологии в суперспециализированной больнице Нанавати Макс, подчеркивает в статье HealthShots следующие преимущества употребления молока для вашей кожи:

1. Обилие питательных веществ. Молоко богато кальцием и витамином D, жизненно важными для здоровья кожи и общего благополучия.

2. Содержание ретинола: молоко содержит ретинол, форму витамина А с антивозрастными свойствами, которая помогает бороться с признаками старения и прыщами.

3. Сияющая кожа: антиоксиданты молока помогают предотвратить старение кожи и повреждение клеток, придавая коже здоровый и сияющий вид.

Однако важно быть осторожным. Некоторые люди, особенно склонные к прыщам, могут испытывать побочные эффекты. Научные исследования предполагают связь между потреблением молока и прыщами. Молоко также может влиять на уровень гормонов, потенциально усугубляя проблемы с кожей. Хотя йогурт и некоторые ферментированные продукты содержат пробиотики, полезные для здоровья кожи, молоко может подходить не всем, особенно людям в возрасте 7–30 лет, склонным к проблемам с кожей.

Если вас беспокоит, как молоко может повлиять на вашу кожу, рекомендуется проконсультироваться с дерматологом для получения индивидуальных рекомендаций.