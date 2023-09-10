Какой сыр врачи рекомендуют есть всем после 60 лет

Это ценный источник белка и кальция, которые так необходимы организму в зрелом возрасте.

Людям в возрасте важно включать в свой рацион молочные и кисломолочные продукты. Это важно для того, чтобы поддерживать в норме уровень микроэлементов и получать легко усваиваемый белок. Людям после 60 лет стоит обратить внимание на козий сыр.

Это сыр поможет предотвратить болезненность суставов, боли в спине или высокое кровяное давление. Это также источник кальция и белка, которые необходимы для поддержания здоровых костей.Продукт также содержит марганец, селен, железо, калий, магний, фосфор, витамины D, A, K, B и E, которые необходимы для поддержания функционирования многих органов и систем нашего организма.

Какой это именно продукт, написали в издании Przyslijprzepis.

Козий сыр рекомендовано включать в меню людей с гипертонией или диабетом, вегетарианцев и пожилых людей. Он снижает уровень "плохого" холестерина и сводит к минимуму риск сердечного приступа или сердечно-сосудистых заболеваний, говорят врачи.

Сыр подходит людям с непереносимостью лактозы, так как он содержит ее куда меньше, чем сыры из коровьего молока.

Есть несколько видов козьего сыра, которые различаются как по твердости, так и по содержанию определенных питательных веществ. Врачи говорят, что каждый из этих видов показан людям в возрасте, однако сыры с плесенью стоит есть в небльших количествах.

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