«Капельницы здоровья», которые полюбили знаменитости, оказались очень опасными

Капельницы витамина IV, которые широко используют американские селебрити, по средним оценкам стоят более 2 тысяч долларов за процедуру.

Так называемые «капельницы здоровья», которые содержат витамин IV, набрали сумасшедшую популярность среди звезд и не только.

Однако ученые сомневаются в безопасности подобных медикаментозных мер, пишет Daily Mail.

В последнее время такие «эликсиры» востребованы у многих знаменитостей, например у Рианны, Майли Сайрус и Крисси Тейген. А восторженные комментарии звезд в соцсетях распространили их в широкие массы населения.

Капельницы витамина IV по средним оценкам стоят более 2 тысяч долларов за процедуру. Их любители утверждают, что капельницы поднимают иммунитет, улучшают состояние здоровья и настроения, даже помогают поддержать физическую форму.

Однако доктор Такач Иштван из Университета Земмельвейса в Будапеште заявил, что такие капельницы не только не принесут пользы, но и существенно навредят здоровью. Как выяснилось, они могут ослабить кости или привести к образованию камней в почках.

Специалист провел исследования и выяснил, что в этих препаратах содержатся убойные дозы витаминов A, D и E. В небольших количествах они действительно полезны: для зрения, здоровья костей и иммунной системы, но тут проблема связана с дозировкой.

Ученые обнаружили, что «капельницы здоровья» содержат до 25 000 мг витамина С, а это в 600 раз превышает суточную дозу для взрослых (40 мг).

Врачи предупредили, что «конские» дозы витамина С вызовут проблемы с почками , поскольку организм не готов хранить такие объемы витамина, а значит будет выводить их с мочой, что повышает угрозу образования камней.

По словам доктора Ишвана, человеческому организму необходимо много времени для усваивания витаминов в таких дозах, поэтому подобные «капельницы здоровья» действительности могут оказаться весьма вредными.

Доктор Иштван, также отмечает, что переизбыток витамина А и витамина D также негативно влияют на здоровье, вызывая помутнение зрения, тошноту, усталость и головные боли, а также потерю плотности костей.

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