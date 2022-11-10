Ученые рассказали, чем опасен хруст в суставах

У неприятного звука может быть несколько источников, на которые стоит обратить внимание.

Эксперты провели исследование и установили, с какими проблемами со здоровьем связан хруст в суставах.

Об этом сообщает Cleveland Clinic.

Известно, что полости сустава содержат синовиальную жидкость. Она обеспечивает смазывание его поверхности, плавное скольжение при движении и питании хрящей. При разных нагрузках меняется объем и давление в полости суставов.

В силу этого газы в суставной жидкости образуют пузырьки, которые со временем начинают чесаться. Есть версия, что это является одной из причин хруста в суставах (в частности, в шее или пальцах).

Другим источником звука являются напряженные связки, когда те соскальзывают с одной костной поверхности на другую. Медики называют этот звук крепитацией, его можно услышать или почувствовать в области колен во время подъема и спуска по лестнице.

Порой связки или сухожилия могут издавать звуки при движении вокруг кости или из-за трения. Это связано с напряженностью мышц и мягких тканей или изнашиванием их эластичности со временем.

Когда хрящевые поверхности сустава изнашиваются, в них образовываются неровности. В итоге кости перестают плавно скользить и сустав начинает хрустеть. Иногда возникновение хруста – предсказатель появления симптомов артроза.

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